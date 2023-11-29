Быкова Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова Галина Дмитриевна

Быкова Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Евгений Вадимович

Рождение ребёнка
12.11.2015

Дочь: Быкова Ларина Евгеньевна

Отец ребёнка: Быков Евгений Вадимович

Рождение ребёнка
30.06.2021

Дочь: Быкова Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Быков Евгений Вадимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.