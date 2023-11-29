Быкова Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.2015
Дочь: Быкова Ларина Евгеньевна
Отец ребёнка: Быков Евгений Вадимович
Рождение ребёнка
30.06.2021
Дочь: Быкова Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Быков Евгений Вадимович