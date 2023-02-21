Малофеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Малофеев Иван Евдокимович

Мать: Малофеева Наталья Ивановна

Смерть
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