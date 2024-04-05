Ostrowski Walenty
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Ostrowski ?
Мать: Ostrowska ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
cieśla, stolarz
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Ostrowski Franciszek
Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Wysokie Maz
Рождение ребёнка
29.03.1890
Сын: Ostrowski Jan
Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Ostrowski Kazimierz
Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Wysokie Maz
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ostrowski Stanisław
Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Ostrowska) Janina
Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Ostrowski Lucjan
Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna
Смерть
Около 1914