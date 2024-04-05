Ostrowski Walenty Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ostrowski Walenty

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Около 1884 г.р.
1890 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1897 г.р.
Около 1899 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Ostrowski ?

Мать: Ostrowska ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Работа или профессия
Неизвестно
cieśla, stolarz
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ostrowski Franciszek

Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Wysokie Maz
Рождение ребёнка
29.03.1890

Сын: Ostrowski Jan

Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ostrowski Kazimierz

Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Wysokie Maz
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ostrowski Stanisław

Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Ostrowska) Janina

Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Ostrowski Lucjan

Мать ребёнка: Ostrowska (Stecewicz) Marcjanna

Смерть
Около 1914

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