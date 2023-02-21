Данилкин Осип Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкин Осип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилкин Яков

Мать: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Данилкин Петр Осипович

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.10.1902

Сын: Данилкин Григорий Осипович

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилкина Агафья Осиповна

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктиста Осиповна

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилкин Василий Осипович

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Осиповна

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилкин Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Новосибирская область
Причина смерти: холера | Новосибирская область