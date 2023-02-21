Данилкин Осип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилкин Яков
Мать: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.10.1902
Сын: Данилкин Григорий Осипович
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилкина Агафья Осиповна
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктиста Осиповна
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилкин Василий Осипович
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Осиповна
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилкин Дмитрий Осипович
Мать ребёнка: Данилкина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
Новосибирская область
Причина смерти: холера | Новосибирская область