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Гребенщиков Егор Иванович

Место рождения

Киясовский район Удмуртской Республики

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Киясовский район Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
25.02.1921

Сын: Гребенщиков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна

д. Малиново Киясовского района Удмуртской Республики
Смерть
Неизвестно
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