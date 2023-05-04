Гребенщиков Егор Иванович
Место рожденияКиясовский район Удмуртской Республики
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Киясовский район Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
25.02.1921
Сын: Гребенщиков Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна
д. Малиново Киясовского района Удмуртской Республики
Смерть
Неизвестно