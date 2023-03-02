Куйда Зиновия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Куйда Трофим Петров
Рождение ребёнка
01.05.1893 ст.
Дочь: Куйда Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Куйда Трофим Петров
"Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCH-5VDT : 9 March 2022), Зиновия Петрова in entry for Пелагия Куйда, 1893.
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.
Отец ребёнка: Куйда Трофим Петров