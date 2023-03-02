Куйда Зиновия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйда Зиновия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1890 ст.

Сын: Куйда Ермолай Трофимович

Отец ребёнка: Куйда Трофим Петров

Рождение ребёнка
01.05.1893 ст.

Дочь: Куйда Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Куйда Трофим Петров

"Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCH-5VDT : 9 March 2022), Зиновия Петрова in entry for Пелагия Куйда, 1893.
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.

Сын: Куйда Макар Трофимович

Отец ребёнка: Куйда Трофим Петров

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