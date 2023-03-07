Селезнев Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Николай Ильич

Селезнев Николай Ильич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1901

Отец: Селезнев Илья Елисеевич

Мать: Селезнева Варвара Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close