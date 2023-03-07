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Селезнев Николай Ильич
Селезнев Николай Ильич
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
24.04.1901
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Илья Елисеевич
1862 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева (харченко) Харченко) Варвара Николаевна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1901
Отец:
Селезнев Илья Елисеевич
Мать:
Селезнева Варвара Николаевна
Бердянск
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