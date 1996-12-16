Лапшова (Кашенкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшова (Кашенкова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1911

Дата смерти

16.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911

Отец: Кашенков Иван

Мать: Кашенкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лапшов Иван Павлович

Смерть
16.12.1996
Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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