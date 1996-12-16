Лапшова (Кашенкова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1911
Дата смерти16.12.1996
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911
Отец: Кашенков Иван
Рождение ребёнка
27.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшов Иван Павлович
Смерть
16.12.1996
Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бараново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область