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Будинский Василий Кондратьевич

Место рождения

Алтайский Край, Г. Славгород, С/З «Овцевод»

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Будынский Кондрат Сергеевич

Мать: Будынский (Кияшко) Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будинская (Фалько) Анна Ефимовна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Будинская (Будинская) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Будинская (Фалько) Анна Ефимовна

Развод
1931

Жена: Будинская (Фалько) Анна Ефимовна

В связи со смертью супруги
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Будинский Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1936

Дочь: Куцакина (Будинская) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Будинский Александра Михайловна

Смерть
24.09.1941
Причина смерти: На войне

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