Будинский Василий Кондратьевич
Место рожденияАлтайский Край, Г. Славгород, С/З «Овцевод»
Дата рождения1905
Дата смерти24.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Будинская (Будинская) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Будинская (Фалько) Анна Ефимовна
Развод
1931
В связи со смертью супруги
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
01.03.1936
Дочь: Куцакина (Будинская) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Будинский Александра Михайловна
Смерть
24.09.1941
Причина смерти: На войне