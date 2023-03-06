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Головин Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Головин Павел Антонович

Мать: Головина Евдокия Архиповна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Нестеровна

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семен

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1837

Дочь: Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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