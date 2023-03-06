Головин Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Нестеровна
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семен
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1837
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно