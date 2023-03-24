Зубарева (Воеводина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Воеводина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Мать: Зинаида Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2014
Похороны
Неизвестно
Рябковское кладбище Курган
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