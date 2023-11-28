Селюнина Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюнина Елена Евгеньевна

Селюнина Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1974

Отец: Селюнин Евгений Александрович

Мать: Селюнина Татьяна Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close