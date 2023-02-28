Минеев Евграф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеев Евграф Иванович

Минеев Евграф Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Минеев Иван Прокопьевич

Мать: не указана

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close