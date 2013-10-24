Ерёмин Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1964

Дата смерти

24.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964

Отец: не указан

Мать: Ерёмина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
24.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.10.2013
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