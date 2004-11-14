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Герасимов Сергей Андреевич
Герасимов Сергей Андреевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
14.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Андрей Сергеевич
1976 г.р.
Мать
Герасимова (Долина) Галина Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2004
Отец:
Герасимов Андрей Сергеевич
Мать:
Герасимова Галина Владимировна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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