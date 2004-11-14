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Герасимов Сергей Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2004

Отец: Герасимов Андрей Сергеевич

Мать: Герасимова Галина Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург