Кабурнеева Василина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабурнеева Василина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабурнеев Виктор Константинович

Отец ребёнка: Кабурнеев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабурнеев Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Кабурнеев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.01.1975

Дочь: Певневец (Кабурнеева) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Кабурнеев Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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