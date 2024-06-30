Кабурнеева Василина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабурнеев Виктор Константинович
Отец ребёнка: Кабурнеев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабурнеев Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Кабурнеев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1975
Дочь: Певневец (Кабурнеева) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Кабурнеев Константин Дмитриевич
Смерть
Неизвестно