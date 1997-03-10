Селезнева Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1921
Дата смерти10.03.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921
Отец: Кузьмин Павел
Мать: Кузьмина Агапия (Агафия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Селезнев Николай Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1948
Дочь: Волосатова (Селезнева) Людмиила Николаевна
Отец ребёнка: Селезнев Николай Перфильевич
Богданович, Богданович, Свердловская область
работала бухгалтером, замуж вышла в 21 год в 06.08. 1966 году переехали в Армавир
Смерть
10.03.1997