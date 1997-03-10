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Селезнева Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1921

Дата смерти

10.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921

Отец: Кузьмин Павел

Мать: Кузьмина Агапия (Агафия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Селезнев Николай Перфильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Николай Перфильевич

Рождение ребёнка
28.10.1948

Дочь: Волосатова (Селезнева) Людмиила Николаевна

Отец ребёнка: Селезнев Николай Перфильевич

Богданович, Богданович, Свердловская область
работала бухгалтером, замуж вышла в 21 год в 06.08. 1966 году переехали в Армавир
Смерть
10.03.1997

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