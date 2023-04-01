Косарев Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: Анисимова Прасковья
Рождение ребёнка
02.08.1946
Дочь: Петерс Галина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1948
Дочь: Косарева Зоя Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Косарев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно