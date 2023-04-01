Косарев Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарев Федор Антонович

Косарев Федор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Анисимова Прасковья

Рождение ребёнка
02.08.1946

Дочь: Петерс Галина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1948

Дочь: Косарева Зоя Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Косарев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close