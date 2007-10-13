Ротманов Артемий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротманов Артемий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2007

Отец: Ротманов Юрий Михайлович

Мать: Ротманова Лиана Вячеславовна

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