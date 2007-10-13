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Ротманов Артемий Юрьевич
Ротманов Артемий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.2007
Пол
Мужской
Отец
Ротманов Юрий Михайлович
1976 г.р.
Мать
Ротманова Лиана Вячеславовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2007
Отец:
Ротманов Юрий Михайлович
Мать:
Ротманова Лиана Вячеславовна
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