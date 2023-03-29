Дервоед (Евграфова) Тамара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дервоед (Евграфова) Тамара Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евграфов Игнат Петрович

Мать: Евграфова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дервоед Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Дервоед Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дервоед Николай

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