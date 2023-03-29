Дервоед (Евграфова) Тамара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дервоед Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Дервоед Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дервоед Николай