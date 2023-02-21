Шубина (Бреннер) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубина (Бреннер) Елизавета Ивановна

Шубина (Бреннер) Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Усть-Тым, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close