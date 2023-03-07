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Захаров Сергей Акимович

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Место рождения

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

После 01.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.10.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.05.1910 ст.

Жена: Захарова Евдокия Васильевна

Москва, Новленская волость, Вологодский уезд
Поручители по жениху: Луканцов Михаил Фёдорович (Исады) / Захаров Владимир Васильевич (Аргамаково) Поручители по невесте: Серёгин Андрей Васильевич (Ряссы) / Ерхов (Ярхов) Никита Егорович
Смерть
Неизвестно
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