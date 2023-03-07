Захаров Сергей Акимович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.10.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1910 ст.
Москва, Новленская волость, Вологодский уезд
Поручители по жениху: Луканцов Михаил Фёдорович (Исады) / Захаров Владимир Васильевич (Аргамаково) Поручители по невесте: Серёгин Андрей Васильевич (Ряссы) / Ерхов (Ярхов) Никита Егорович
Смерть
Неизвестно