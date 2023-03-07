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Титова (Волкова) Мария Федорова

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Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.03.1830

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1830

Отец: Титов Федор Иванов

Мать: Титова Арина Семенова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Бракосочетание
01.11.1848

Муж: Волков Михаил Яковлев

Ф. 3 Оп. 15 Д. 267 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1848
Рождение ребёнка
18.06.1874

Дочь: Волкова Аграфена Михайлова

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлев

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
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