Титова (Волкова) Мария Федорова
Место рождения
Дата рождения20.03.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1830
Отец: Титов Федор Иванов
Мать: Титова Арина Семенова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Бракосочетание
01.11.1848
Ф. 3 Оп. 15 Д. 267 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1848
Рождение ребёнка
18.06.1874
Дочь: Волкова Аграфена Михайлова
Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлев
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874