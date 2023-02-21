(Ильиных) Агрипина Феклистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Сергеевна Васса Попова
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1786 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1788 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1792 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1795 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич