(Ильиных) Агрипина Феклистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Агрипина Феклистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Сергеевна Васса Попова

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Рождение ребёнка
18.04.1786 ст.

Сын: Ильиных Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.09.1788 ст.

Сын: Ильиных Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1792 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.1795 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ильиных Сергий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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