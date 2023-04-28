Радин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения26.02.1901
Дата смерти1958
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1901
Отец: Радин Павел Николаев
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Радин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна
Рождение ребёнка
23.08.1927
Сын: Радин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна
Рождение ребёнка
19.08.1941
Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радина Ирина Филлиповна
Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1958