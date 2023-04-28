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Радин Василий Павлович

Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.02.1901

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1901

Отец: Радин Павел Николаев

Мать: Радина Надежда Спиридонова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Радин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1927

Сын: Радин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Радин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна

Рождение ребёнка
19.08.1941

Сын: Радин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Радина Ирина Филлиповна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Ирина Филлиповна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1958
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
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