Юрьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юрьев Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно