Юрьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юрьев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юрьев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Юрьев Матвей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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