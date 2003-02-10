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Федонин Иван Витальевич

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

10.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2003

Отец: Федонин Виталий Владимирович

Мать: Федонина Ирина Викторовна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
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