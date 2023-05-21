Агоева Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агоева Маланья Моисеевна
Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агоева Марина Моисеевна
Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агоева Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно