Агоева Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агоева Софья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Агоев Козма Моисеевич

Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Агоев Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агоева Маланья Моисеевна

Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агоева Марина Моисеевна

Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агоева Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Агоев Моисей Спиридонович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агоев Моисей Спиридонович

Смерть
Неизвестно