княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1817
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1823
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1825
Дочь: Тимирязева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1831
Сын: Князь Вадбольский Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1836
Сын: Князь Вадбольский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1838
Сын: Князь Вадбольский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
02.08.1841
Сын: Князь Вадбольский Лев Алексеевич
Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович
Смерть
1843