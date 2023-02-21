княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Вадбольская (Барыкова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1817

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.12.1823

Дочь: Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.12.1825

Дочь: Тимирязева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1831

Сын: Князь Вадбольский Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1836

Сын: Князь Вадбольский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1838

Сын: Князь Вадбольский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
02.08.1841

Сын: Князь Вадбольский Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Князь Вадбольский Алексей Петрович

Смерть
1843
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