Шульц Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1892
Дата смерти14.01.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1919
Дочь: Хильма Петровна
Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна
Рождение ребёнка
16.09.1920
Сын: Шульц Иван Петрович
Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна
Рождение ребёнка
11.04.1922
Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: Алина Петровна
Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шульц Катарина Абрамовна
Смерть
14.01.1927