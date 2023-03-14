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Шульц Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1892

Дата смерти

14.01.1927

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1919

Дочь: Хильма Петровна

Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна

Рождение ребёнка
16.09.1920

Сын: Шульц Иван Петрович

Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна

Рождение ребёнка
11.04.1922

Сын: Шульц Виктор Петрович

Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна

Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: Алина Петровна

Мать ребёнка: Шульц Катарина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульц Катарина Абрамовна

Смерть
14.01.1927
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