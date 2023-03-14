Матикайнен (Инна) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Инна) Мария Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1848

Муж: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
03.06.1851

Сын: Матикайнен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Матикайнен Петр Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1860

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Смерть
Неизвестно
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