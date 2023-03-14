Матикайнен (Инна) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1848
Рождение ребёнка
03.06.1851
Сын: Матикайнен Адам Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1856
Сын: Матикайнен Петр Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1860
Дочь: Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно