Бланк (Усова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1857
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Усов Григорий
Мать: Усова Варвара
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Бланк Борис
Рождение ребёнка
29.01.1811
Отец ребёнка: Бланк Борис
Kr. Usmen
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бланк Иван
Отец ребёнка: Бланк Борис
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Минх Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Бланк Борис
Рождение ребёнка
24.02.1819
Дочь: Ладыгина Мария Борисовна
Отец ребёнка: Бланк Борис
Рождение ребёнка
13.08.1821
Сын: Бланк Петр Борисович
Отец ребёнка: Бланк Борис
Аннино, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Бланк Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Борисовна
Отец ребёнка: Бланк Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бланк Борис
Смерть
1857