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Бланк (Усова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Усов Григорий

Мать: Усова Варвара

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бланк Николай Борисович

Отец ребёнка: Бланк Борис

Рождение ребёнка
29.01.1811

Сын: Бланк Григорий Борисович

Отец ребёнка: Бланк Борис

Kr. Usmen
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бланк Иван

Отец ребёнка: Бланк Борис

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Минх Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Бланк Борис

Рождение ребёнка
24.02.1819

Дочь: Ладыгина Мария Борисовна

Отец ребёнка: Бланк Борис

Рождение ребёнка
13.08.1821

Сын: Бланк Петр Борисович

Отец ребёнка: Бланк Борис

Аннино, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бланк Василий Борисович

Отец ребёнка: Бланк Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Борисовна

Отец ребёнка: Бланк Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бланк Борис

Смерть
1857
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