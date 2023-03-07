Бронников Моисей Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.
Отец: Бронников Юрий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Бронников Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Сын: Бронников Степан Моисеевич
Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно