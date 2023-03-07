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Бронников Моисей Юрьевич

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.

Отец: Бронников Юрий Филиппович

Мать: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Бронников Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Бронников Степан Моисеевич

Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Бронников Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Бронников Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Зонова Марина Ивановна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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