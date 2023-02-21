Ларина Параскева Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Параскева Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.08.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Емельяновна

Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ларин Илья Емельянович

Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ларин Игнат Емельянович

Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лукерья Емельяновна

Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Артамонова Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Емельян Григорьевич

Смерть
27.08.1883 ст.
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