Ларина Параскева Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.08.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Емельяновна
Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лукерья Емельяновна
Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Артамонова Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Ларин Емельян Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1883 ст.