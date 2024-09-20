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Фадеева Лидия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1934

Отец: Сорокин Степан Родионович

Мать: Кулыгина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1953

Дочь: Синкевич Нина Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Будаева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Фадеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Васильевич

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