Фадеева Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1934
Отец: Сорокин Степан Родионович
Мать: Кулыгина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1953
Дочь: Синкевич Нина Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Будаева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Фадеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Васильевич