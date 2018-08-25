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Шильников Василий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1949

Дата смерти

25.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949

Отец: Шильников Вадим Евграфович

Мать: Шильникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерхова Светлана Петровна

Рождение ребёнка
22.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерхова Светлана Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.2018