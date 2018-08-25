Шильников Василий Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1949
Дата смерти25.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949
Рождение ребёнка
14.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерхова Светлана Петровна
Рождение ребёнка
22.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерхова Светлана Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.2018