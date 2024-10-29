Григорий Самсонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Самсонов

Григорий Самсонов

Место рождения

деревня Анненское, Торжокский район, Тверская область, Россия

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Марья Григорьева

Мать ребёнка: Устинья

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.