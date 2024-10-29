Григорий Самсонов
Место рождениядеревня Анненское, Торжокский район, Тверская область, Россия
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Марья Григорьева
Мать ребёнка: Устинья
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно