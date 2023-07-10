Нехоткин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нехоткин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.
Дочь: Нехоткина Анна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно