Нехоткин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехоткин Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нехоткин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Дочь: Нехоткина Анна Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно