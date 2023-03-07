Кожаева (Михайлова) Наталья Владиславовна
Место рождения
Дата рождения29.05.1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1973
Дочь: Кожаева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кожаев Сергей Анатольевич
Рождение
29.05.1973
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно