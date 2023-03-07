Кожаева (Михайлова) Наталья Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаева (Михайлова) Наталья Владиславовна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

29.05.1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1973

Дочь: Кожаева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кожаев Сергей Анатольевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение
29.05.1973

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожаев Сергей Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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