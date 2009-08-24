Качалов Даниил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалов Даниил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2009

Отец: Качалов Сергей Анатолиевич

Мать: Качалова Наиля Генатовна

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