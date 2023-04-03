Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Родион Алексеев
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Епистилия Космина
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Космина
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Космина
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Макрида Космина
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Захар Космин
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Игнатий Космин
Отец ребёнка: Косьма Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Никифоров
Смерть
Неизвестно