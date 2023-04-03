Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Федорова

Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Родион Алексеев

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Епистилия Космина

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Космина

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Космина

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Макрида Космина

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Захар Космин

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Игнатий Космин

Отец ребёнка: Косьма Никифоров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close