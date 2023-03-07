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Соленов Сергей Иванович

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

08.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Солёнов Иван Алексеевич

Мать: Солёнова Дарья Д

Черное, Балашиха, Московская область
Военная служба
10.10.1943
Балашиха, Балашиха, Московская область
Военная награда
08.04.1945
Орден Отечественной войны II степени | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105144693/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D9d55b34d63bc7b589513af7fa847b041v1%26last_name%3D%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1... Показать все
Смерть
08.04.1945
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., г. Кенигсберг, возле пруда Филипс
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