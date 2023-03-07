Соленов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти08.04.1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Солёнов Иван Алексеевич
Мать: Солёнова Дарья Д
Военная служба
10.10.1943
Балашиха, Балашиха, Московская область
Военная награда
08.04.1945
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Смерть
08.04.1945
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., г. Кенигсберг, возле пруда Филипс