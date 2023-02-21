Трефилова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1907

Муж: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.02.1907

Сын: Трефилов Алексей

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Матвей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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