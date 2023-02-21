Трефилова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1907
Муж: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.02.1907
Сын: Трефилов Алексей
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.05.1909
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Матвей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно