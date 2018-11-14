(Нурматаева) Хамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Нурматаева) Хамиля

(Нурматаева) Хамиля

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1944

Дата смерти

14.11.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченкулов Джамбул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омаров Ихтиандр

Отец ребёнка: Омаров Устум

Рождение ребёнка
08.04.1963

Дочь: Косемова (Омарова) Мерует

Отец ребёнка: Омаров Устум

Рождение ребёнка
28.03.1966

Сын: Нурматаев Бауржан

Отец ребёнка: Омаров Устум

Рождение ребёнка
15.05.1973

Дочь: (Нурматаева) Майра

Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул

Рождение ребёнка
18.12.1974

Сын: Нурматаев Бахытжан

Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул

Рождение ребёнка
17.12.1982

Сын: Чеченкулов Бахтияр

Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул

Рождение ребёнка
25.12.1985

Сын: Чеченкулов Данияр

Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул

Смерть
14.11.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.