(Нурматаева) Хамиля
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1944
Дата смерти14.11.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеченкулов Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омаров Ихтиандр
Отец ребёнка: Омаров Устум
Рождение ребёнка
08.04.1963
Дочь: Косемова (Омарова) Мерует
Отец ребёнка: Омаров Устум
Рождение ребёнка
28.03.1966
Сын: Нурматаев Бауржан
Отец ребёнка: Омаров Устум
Рождение ребёнка
15.05.1973
Дочь: (Нурматаева) Майра
Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул
Рождение ребёнка
18.12.1974
Сын: Нурматаев Бахытжан
Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул
Рождение ребёнка
17.12.1982
Сын: Чеченкулов Бахтияр
Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул
Рождение ребёнка
25.12.1985
Сын: Чеченкулов Данияр
Отец ребёнка: Чеченкулов Джамбул
Смерть
14.11.2018