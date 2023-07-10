Ключникова (Лифанова) (Бушина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключникова (Лифанова) (Бушина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

После 2008

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Бушин Петр Лаврентьевич

Мать: Бушина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 2008