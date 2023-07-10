Ключникова (Лифанова) (Бушина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиПосле 2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Бушин Петр Лаврентьевич
Мать: Бушина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ключников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ключников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 2008