Тезиков Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тезиков Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1962

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1962

Отец: Тезиков Владимир Алексеевич

Мать: Акимова Тамара

Рождение ребёнка
05.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габбасова Екатерина Юрьевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тезиков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

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