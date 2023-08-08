Тезиков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1962
Отец: Тезиков Владимир Алексеевич
Мать: Акимова Тамара
Рождение ребёнка
05.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габбасова Екатерина Юрьевна
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тезиков Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно