Анна Владимировна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Петр Андреевич
г. Черемхово Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Петр Андреевич
г. Черемхово Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно
г.Черемхово, Иркутской области, РФ