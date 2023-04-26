Васильева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещагина Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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