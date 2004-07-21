Шанькова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанькова Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2004

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2004

Отец: Шаньков Сергей Евгеньевич

Мать: не указана

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