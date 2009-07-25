Разумов Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1941
Дата смерти25.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разумова (Архипова) Марья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2009