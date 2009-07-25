Разумов Сергей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1941

Дата смерти

25.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумова (Архипова) Марья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова (Архипова) Марья Павловна

Смерть
25.07.2009

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